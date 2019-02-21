В России создали контейнерную систему пожаротушения

Специалисты компании RUnitor разработали мобильную установку, которая позволяет оперативно тушить возгорания в доках и на верфях, не имеющих своих пожарных частей. Агрегат под названием «Кит» способен бороться с огнем на расстоянии до 200 метров от очага, сообщает издание Mil.Press FlotProm.

В декабре 2018 года президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов отметил проблему пожаров на строящихся кораблях. Возгорания сдвигают сроки сдачи судов. Нередко причиной возгораний становится человеческий фактор. Так было, в частности на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич», кораблях «Неустрашимый» и «Маршал Шапошников», также ледоколе «Виктор Черномырдин». Специалисты предложили два варианта: оснастить ремонтируемые и строящиеся корабли быстроразворачиваемой системой пожарной сигнализации и мобильную установку для тушения возгораний. Второй вариант воплотили в жизнь специалисты компании RUnitor.

Петербургский производитель систем пожаротушения представил установку на базе 20-футового морского контейнера. Масса агрегата без емкости с жидкостью составляет около шести тонн. «Кит» можно перемещать как в кузове автомобиля, так и с помощью железнодорожной платформы. Оборудование также можно установить на берегу, борту или в любом другом месте.

Комплекс благодаря двум лафетным стволам, подающим воду или раствор, способен бороться с огнем на расстоянии до 200 метров. «Кит» может забирать воду для тушения пожара из шланга, спущенного в источник.

Разработчики предусмотрели дублированное управление лафетами: вручную и дистанционное. По словам генерального директора RUnitor Дмитрия Данькина, управлять «Китом» можно даже при помощи смартфона.





Фото: flotprom.ru