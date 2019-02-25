Волгоградский «Каустик» открывает новую лабораторию

Волгоградское предприятие «Каустик» (входит в ГК «Никохим») расширяет мощности по проверке антипирена – гидроксида магния. На площадке открывается новая специализированная лаборатория по тестированию и оценке технологичности продукта при получении безгалогеновых полимерных материалов, сообщает пресс-служба «Каустика».

Общая стоимость современного оборудования превышает 50 млн рублей. Оно включает высокоточные лабораторные комплексы, пластомер, испытательную машину и другие приборы. Предприятие закупило агрегаты как у иностранных, так и у отечественных компаний. Сейчас специалисты завершают пуско-наладку оборудования.

Как отмечает «Каустик», новая современная лаборатория позволит выпускать гидроксид магния под запросы каждого потребителя. Сроки официального открытия подразделения не уточняются. В то же время компания отмечает, что первые партии антипирена уже были протестированы на новом оборудовании.

Напомним, «Никохим» начала выпуск антипиренов на базе промышленного комплекса «НикоМаг» в июле 2015 года. Специальную технологию производства разработали сотрудники «Каустика». Объем инвестиций в проект превысил 4 млрд рублей, а мощность производства составила 25 тыс. тонн по гидроксиду магния и 30 тыс. – оксида магния.

Фото: kaustik.ru