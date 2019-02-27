Lanxess представил бесфосфорные антипирены для полиамидов

Эксперты Lanxess разработали антипирены – альтернативу добавкам для полиамида 66 с красным фосфором. Новые компаунды отличаются доступной ценой, высокой огнестойкостью и возможностью менять цвет. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Красный фосфор используется в качестве антипирена для компаундов на основе полиамида 66. Небольшого количества вещества достаточно для повышения огнестойкости термопластов. Однако из-за роста цен на полимеры, содержащие красный фосфор, эта продукция стала менее доступной для потребителя. В то же время Lanxess отметил увеличение спроса на аналогичные огнестойкие продукты на основе полиамида 6 и полиамида 66 с безгалогеновыми антипиреновыми добавками для электронной и электротехнической отраслей.

В конечном счете, заменой материалам с красным фосфором стали компаунды на полиамида 66 Durethan AKV30FN04 и полиамида 6 Durethan BKV30FN04 и BKV45FN04 с огнестойкими добавками.

Все три материала по итогам испытаний, показали соответствие, в частности, стандарту UL 94 («Стандарт испытаний на воспламеняемость и противопожарную безопасность пластиковых материалов, использующихся в устройствах и системах», прим. ред.) соответствуют категории V-0 (самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце).

По словам эксперта по разработке прикладных решений в бизнес-подразделении «Высокотехнологичные материалы» Александра Радека, в целом материалы отличаются прекрасным соотношением в категории «цена-качество».

Lanxess также отмечает, что в отличие от аналогов с красным фосфором компаунды можно окрасить в любой цвет, а металлы с этими добавками меньше подвержены коррозии.

Фото: lanxess.com