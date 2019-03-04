Зиничев предложил развивать добровольные пожарные дружины

Министр МЧС России Евгений Зиничев после крупного пожара в дагестанском высокогорном селе Тисси-Ахитли Цумадинского района предложил передавать в труднодоступные поселения пожарно-спасательную технику и развивать добровольные дружины. Об этом он заявил сегодня, 4 марта, на всероссийском селекторном совещании, сообщает ТАСС.

Сигнал о пожаре в Тисси-Ахитли, по данным регионального управления МЧС, поступил на пульт спасателей в 21:00 1 марта, а ликвидации возгорания было объявлено на следующий день в половине второго ночи. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В тушении возгорания ведомство задействовало 61 специалиста и 13 единиц техники.

По словам и. о. замглавы МЧС Виктора Яцуценко, в результате пожара полностью сгорели 11 домов и еще пять были повреждены. Чтобы предотвратить подобные ситуации Зиничев предложил принять меры.

«Нужно внимательно посмотреть по добровольным дружинам. В Дагестане там труднодоступная местность была, может надо было работать с этими населенными пунктами по развитию добровольчества или предусмотреть передачу сил и техники»,– цитирует ТАСС министра.

Добавим, как сообщает «Российская газета», население села Тисси-Ахитли не превышает 300 человек, а дома стоят вплотную друг другу. Во время разгула огненной стихии им на помощь приехали около 3 тыс. человек из соседних сел. Люди выстроились в цепочку и носили воду из реки, расположенной в километре от поселения. Как уточняет ТАСС, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за попадания искры на сено из дымохода.

Фото: пресс-служба администрации Цумадинского района