Ученые из Санкт-Петербурга создали термостойкое оптоволокно

Ученые государственного оптического института им. С.И. Вавилова (НПО ГОИ С. И. Вавилова, Санкт-Петербург) создали термостойкое оптическое волокно, которое можно эксплуатировать при температуре от -50 до +200 градусов по Цельсию.

Такой диапазон рабочих температур достигается благодаря специальному покрытию, сообщает пресс-служба Холдинга «Швабе» (в него входит НПО ГОИ С. И. Вавилова).

Материал, которым покрыто кварцевое оптическое волокно, состоит из олова и висмута. Особенности химического состава покрытия Холдинг не раскрывает. Отмечается лишь, что благодаря этому покрытию специалисты смогли увеличить диапазон температур.

«Такой материал максимально защищает структуру волокна от разрушения, тем самым обеспечивая длительный срок службы 25 лет и более», – сказал гендиректор НПО ГОИ им. С. И. Вавилова Леонид Миневич.

Это волокно можно применять в технике специального назначения и телекоммуникационной отрасли, а также в других отраслях промышленности, к примеру, в нефтегазовой.

Фото: datacenter-insider.de