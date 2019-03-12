Правительство РФ возложило на МЧС надзор за соблюдением техрегламента ЕАЭС

Правительство России определило ответственный орган за ведение надзора за соблюдением требований Евразийского экономического союза о средствах пожарной безопасности. Документ кабмина о назначении МЧС РФ опубликован на портале проектов нормативных нормативных актов.

Проект постановления «Об уполномоченном органе Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения”» разработал заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Андрей Макеев. Публичное обсуждение документа стартовало 19 февраля и закончится 19 марта.

Как следует из проекта постановления, полномочия по надзору за соблюдением технического регламента лягут на МЧС России.

«Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального аппарата и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – отмечается в документе.

Кроме того, возложение дополнительных функций на сотрудников ведомства не повлечет увеличение расходов федерального бюджета.

Также указывается, что документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в ноябре 2018 года Евразийская экономическая комиссия начала обсуждение проекта решения о перечне стандартов, которое позволит обеспечить исполнение техрегламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Сам технический регламент был принят в июне 2017 года и вступит в силу с 1 января 2020.

Фото: okuvshinnikov.ru