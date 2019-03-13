Американские ученые повысили огнестойкость древесины

Ученые Мэрилендского университета в Колледж-Парк под руководством Лябина Ху усовершенствовали дерево, повысив его огнестойкость. Под воздействием пламени материал оказался в 82 раза прочнее обычной древесины. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Advanced Functional Materials.

Первым шагом к созданию огнеупорной древесины стало повышение прочности этого материала. В прошлои году команда разработала метод по изменению текстуры материала. Для этого дерево обрабатывают гидроксидом натрия и сульфидом натрия – эти вещества частично удаляют лигнин (этот полимер укрепляет клеточные стенки), после чего материал подвергают горячей прессовке. В итоге получается уплотненная более прочная древесина. Проведя серию тестов, ученые выяснили, новый материал более устойчив к воздействию пламени благодаря сплошной структуре и отсутствию промежутков между клетками дерева.

«Уплотненная древесина после воздействия пламени в течение 90 секунд демонстрирует более чем 82-кратное увеличение прочности на сжатие по сравнению с натуральным древевом. Это свойство может предотвратить обрушение деревянных конструкций и получить драгоценное время для спасения людей», – отмечается в журнале.

Более того, огнестойкость древесины повышает внешняя оболочка материала. При воздействии огня на его поверхности появляется обугленный изолирующий слой, который препятствует распространению пламени. Отмечается, что этот эффект достигается без использования токсичных веществ.

Отметим, подобную разработку представили ученые Хэфэйского научно-исследовательского института физических наук Китайской академии наук и Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). Российские специалисты придумали замещать растительную матрицу дерева минеральным компонентом, тем самым повышая огнестойкость материала. Китайские разработчики заменили лигнин дерева на резольную смолу, которую смешали с уксусной кислотой, водой и хизотаном.

Фото: homius.ru