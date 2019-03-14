Госдума намерена штрафовать за самовольное включение пожарной сигнализации

Депутаты Государственной думы предложили штрафовать за включение пожарной сигнализации при отсутствии возгорания. Инициативу парламентариев одобрил комитет по государственному строительству и законодательству и отклонили депутаты комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Законопроект «О внесении изменения в статью 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 30 октября 2018 года внесли в Госдуму депутаты Рафаэль Марданшин, Эрнест Валеев и Василий Пискарев, а также сенатор Сергей Лисовский. Спустя месяц к ним присоединились парламертарии Петр Толстой, Георгий Карлов и Антон Гетта. В начале марта 2019 года Валеев и Карлов вычеркнули свои фамилии из списка инициаторов. Ответственным был назначен комитет Госдумы по госстроительству.

Как следует из документации к законопроекту, депутаты предложили дополнить КоАП формулировкой: «Заведомо ложное сообщение о пожаре, вызвавшее срабатывание системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей».

Такое решение они объяснили соображениями безопасности и действиями в интересах бизнеса. После трагедий (пожар в ТЦ «Зимняя вишня», прим. ред) по стране прокатились проверки мест с массовым пребыванием людей, во время которых изучалась работа пожарных сигнализаций.

«Работоспособность большинства пожарных сигнализаций приведена в соответствие с требования нормативных актов. Однако на определенном этапе существует риск спада внимания к данной проблематике, и возможно повторение отключения сигнализации в торговом комплексе. Если проанализировать возможные причины таких действий, то кроме дороговизны ремонта необходимо отметить коммерческую заинтересованность руководства торгового центра в неработоспособности противопожарной сигнализации», – отмечается в пояснительной записке.

Также депутаты уповают на жителей, которые специально включают пожарную сигнализацию. Ответственность наступит в том случае, если отсутствие пожара подтвердят свидетели или камеры наблюдения.

Этот законопрект 5 декабря рассмотрел комитет Госдумы по госстроительству. Как следует из решения, комитет включил документ в программу законопроектной работы парламента на весеннюю сессию – на февраль. Закон, в свою очередь, 13 марта рассмотрел комитет по противодействию коррупции. Депутаты рекомендовали отклонить документ. Это решение они объяснили недоработкой законопроекта. Парламентарии предложили изменить название статьи или выделить нарушение в отдельную статью КоАП, а также установить «дифференцированный размер штрафа».

Добавим, проблему отключения пожарной сигнализации отмечал участник конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» главный инженер проекта компании «Пожарная автоматика сервис» Денис Доронин. По его сдлвам, здание может быть оборудовано всеми системами оповещения, но они бесполезны из-за отсутствия «защиты от дурака».

Фото: properm.ru