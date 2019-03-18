В Красноярске состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Какие системы пожаротушения, оповещения и огнезащиты лучше для объектов нефтегазового комплекса – решение этой проблемы искали участники Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие прошло в Красноярске 14 марта.

Площадка «AMAX Сити Отеля» объединила специалистов нефтегазовых компаний («РН-Ванкор», «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «НОВАТЭК», «ТомскНИПИнефть»), разработчиков огнезащитных материалов, среди которых были «ОгнеХимЗащита», «О3-Коутингс», Knauf, Rockwool, систем пожаротушения и оповещения («Спецавтоматика», «Тромбон», «Каланча», «ОСК Групп», «НТО Пламя») и экспертов. Каждый предложил свое решение, но все они сводились к одному – повышение пожарной безопасности.

Руководитель отдела маркетинга ПО «Спецавтоматика» (Бийск) Анастасия Бакулина представила разработки основные компании, среди них – спринклерные оросители. Она отметила, что в России в отличие от Запада к этому оборудованию предъявляются более высокие требования. Так, у нас испытывается каждый агрегат, тогда как в других странах – по четыре, а значит, в России надежность оросителей выше. Учитывая этот фактор, российскую продукцию выбирают крупные компании. В частности, «Спецавтоматика» установила центробежные оросители на одном из объектов «Сибура». Однако надежность техники не гарантирует ее работоспособность. По словам Бакулиной, встает проблема правильного монтажа оросителей.

«Давайте обращать внимание на то, как проведен монтаж и правильно ли размещены оросители. Зачастую идет перетяжка оросителя, нарушается его конструктивность», – заявила Анастасия Бакулина.

Она также отметила, что всю ответственность несет проектировщик, а представители завода могут только помочь и поделиться опытом.

Заместитель директора по развитию СОУЭ «Тромбон» Алексей Кирьяков представил разработки в сфере оповещения и управления эвакуацией. Система универсальна, поэтому при проектировании и адаптации на объекте можно выбирать источники и каналы звучания, решать задачу получения необходимого усилителя мощности, экономии энергии при работе блока светового оповещения. Оборудование также доступно для людей с ограниченными возможностями.

Президент холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков предложил использовать для тушения объектов инновационный и газ Novec 1230, а также огнетушащие составы Хладон 227 и 125. Он подчеркнул, что важно создать определенную концентрацию огнетушащего вещества для эффективного тушения возгорания, а также отметил достоинства газа Novec 1230 – он вполне безопасен для окружащих.

Глава компании «Каланча» Владимир Селивёрстов, рассказывая о разработках предприятия, выделил установки газопорошкового пожаротушения. Под них специалисты компании разработали ГОСТ, а эти установки также были включены в СП 155 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности». Принцип действия этих установок заключается в применении одновременно порошка и углекислоты (о них на конференции в Тюмени рассказывал начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ФГБУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов, прим ред.). Сессию производителей систем активного пожаротушения закрыли Сергей Копылов и руководитель проектного отдела, «НТО Пламя» Андрей Белоногов. Последний подчеркнул достоинства тушения объектов пеной высокой кратности. По его словам, этот метод безопасен для окружающих, позволяет охватить большую площадь тушения и вполне надежен.

Копылов в свою очередь привел в качестве примера удачный и смелый экспертимент нижегородской компании «Технос М+» по тушению углекислотой резервуара объемом в 5000 кубометров. При этом он отметил опасности тушения этим методом: возможна полная дезориентация при появлении углекислотного облака, опасная концентрация газа для человека и невозможность работы. Пока, правда, наука не может дать ответ, как этого избежать, но специалисты над этим работают.

Сессию производителей огнезащитных материалов открыла компания Knauf. Продукт -менеджер Артем Сарычев представил разработки в сфере конструктивной огнезащиты – продукты на основе листовоых материалов – огнестойкие гисповолокнистые листы Файерборд. Сарычев подчеркнул, что сначала важно подбирать материалы по коассу пожарной опасности, а потом – по пределу огнестойкости. Эту ошибку нередко совершают проектировщики. Региональный менеджер Rockwool Николай Никитин рассказал о способах повышения пределов огнестойкости воздуховодов, железобетонных плит перекрытий и металлических конструкций. По его словам, прошивные маты Rockwool не только экономично обеспечивают требуемый предел огнестойкости, но служат не меньше 30 лет.

Компания «О3-Коутингс», активный участник конференций «Огнезащита и пожарная безопасность», предложила использовать для повышения огнестокости материалы марки «Триофлейм». Региональный представитель в Москве и ЦФО Денис Меренков, не вдаваясь в подробности этой продукции, рассказал о том, как компания следит за качеством материалов и низкую стоимость ЛКМ. По его словам, специалисты «О3-Коутингс» под каждого клиента подбирают необходимый материал, а также проверяют совместимость продукта с самой популярной грунтовкой ГФ-021. Меренков подчеркнул, что в составе покрытия большая часть компонентов российского производства, поэтому продукция получается дешевле, чем у конкурентов.

Вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Борисович Ламкин в заключении сделал реверанс в адрес крупных производителей огнезащитных материалов.

«Хороший огнезащитный состав от плохого отличаетсятем, что Он выпускается на крупном производстве, где без бюрократии не обойтись – это упирается в контроль качества»,– сказал эксперт.

Конференция завершилась интерактивной сессией вопросов и ответов, на которой участники смогли пообщаться с экспертами и найти решение проблем, которые не были озвучены в ходе мероприятия. Сергей Копылов в конце добавил, что на конференцию выносятся реально животрепещущие вопросы.

Добавим, следующая конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» пройдет в Казани 30 мая.