Госпожнадзор сможет реагировать на нарушения в любое время

МЧС России намерено расширить полномочия пожарных инспекторов при приверках мест с массовым пребыванием людей. Сотрудники госпожнадзора смогут фиксировать грубые нарушения и на досуге. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, сообщает «Интерфакс».

Еникеев, общаясь с прессой, рассказал о планах ведомства, касающихся ведения профилактической работы на объктах, которые требуют пристального внимания.

«Введем профилактические осмотры всех объектов с массовым пребыванием людей, чтобы инспектор мог не только в рамках планового или внепланового осмотра отреагировать, но и когда пришел в качестве обычного обывателя и увидел грубые нарушения действовать по ситуации»,– сказал представитель ведомства.

Также госпожнадзор сможет участвовать в приемке новых объектов месте со специалистами стройнадзора (это положение прописано в еще не принятом законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности», прим. ред). Кроме того, ведомство получит право обращаться в госорганы для временного закрытия объекта с массовым пребыванием людей, если снова были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Ринат Еникеев добавил, что уже разработан законопроект по внесению изменений в КоАП РФ, который даст инспекторам такие полномочия.

Напомним, два месяца назад министр МЧС России Евгений Зиничев предложил для повышения пожаробезопасности объектов с массовым пребыванием людей ввести обязательное страхование торговых центров и проводить внезапные рейды. Он добавил, что ведомство разработало поправки в законодательство.

Примечательно, законопроект о повышении пожаробезопасности ТЦ был внесен в Госдуму 25 июля 2018 года, одобрен в первом чтении 12 декабря, но сих пор окончательно не принят. Ожидалось, что госпожнадзору вернут полномочия по проверкам объектов на стадии проекта, строительства и ввода в эксплуатацию 1 января 2019 года.

Фото: ruspekh.ru