Власти Украины внедряют пожаротушение тонкораспыленной водой

Власти Украины намерены внедрить в практику системы пожаротушения тонкораспыленной водой. Для этого специалисты вносят изменения в ДБН В.2.5-56-2014 «Системы противопожарной защиты». Об этом сообщает министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

Какие конкретно изменения будут внесены в документ, не уточняется. Известно, что проектирование, монтаж и поддержание работоспособности систем будет соответствовать требованиям ДСТУ CEN / TS 14972 «Стационарные системы пожаротушения. Системы пожаротушения водой. Проектирование и монтаж».

Минрегиона отмечает, что пожаротушение тонкораспыленной водой – один из самых эффективных способов, и имеет немало плюсов. По словам замглавы министерства Льва Парцхаладзе, эта система позволяет экономить воду на тушение пожара, а запасные резервуары могут занимать меньше места. Также минрегиона видит достоинства системы в возможности сохранения объектов.

«Ни одно помещение не будет затоплено или разрушено от чрезмерного количества воды при тушении обычными способами, а огонь при этом будет эффективно ликвидирован благодаря специальному оборудованию, которое тонко распыляет воду»,– сказал Лев Парцхаладзе.

Кроме того, изменения предполагают установку звуковой сигнализации о неисправности и о готовности систем противожарной защиты. Это позволит повысить эффективность работы систем и оперативнее выявлять чрезвычайные ситуации.

Министерство в ближайшее время утвердит и опубликует поправки в документ.

Фото: afes.pro