Кровля была без огнезащиты: суд назвал причину пожара в ТЦ «Адмирал»

В Кировском районном Казани сегодня, 23 мая, огласил приговор по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». Федеральный судья Феликс Сабитов, как сообщает издание «Бизнес Online», также озвучил причину возгорания в ТРЦ. По его словам, возгорание возникло из-за воспламенения пенополистирола внутри сэндвич-панели, не имевшей огнезащитной обработки.

На скамье подсудимых оказались: пятеро рабочих – Альберт Халиков, Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фанис Мухаметханов и Фердинанд Ульданов, собственник и гендиректор «Зари» Гусейн Гахраманов с заместителем Гюльгусейном Наджафовым, глава компании «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, судебные приставы Минзиля Сафина и Жанна Алпарова, заместитель Гахраманова по пожарной безопасности Николай Каекин и специалист инспекции Госстройнадзора Татарстана Галия Исаева.

По данным прокуратуры региона, возгорание произошло 11 марта 2015 года около 12:50 дня. Пожар и обрушение здания привели к гибели 19 человек и еще 61 получили травмы.

«Как полагает следствие, причиной трагедии послужило то, что здание, не предназначенное для использования в качестве торгового центра, длительное время эксплуатировалось без соответствующего разрешения, с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности», – отметило надзорное ведомство.

Также силовики выяснили, что не во всех пристройках имелась система пожаротушения и оповещения, а кое-где она была неисправна.

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Феликс Сабитов, зачитывая приговор, отметил роли каждого из подсудимых. Гахраманов и Наджафов, желая получить собственный рынок, выбрали здание бывшего завода и основали компанию «Заря». Затем они арендовали объект у «АС Менеджмент» и попросили знакомых стать учредителями фирм «Яз», «Брик», «Армада» и «Аркада» и «Адмирал». Во время реконструкции завода инспектор Исаева в составе прокурорской проверки побывала на объекте по жалобам населения и не увидела признаков переделки. Нарушения пожарной безопасности в 2013 году уже в ТЦ «Адмирал» выявила Кировская районная прокуратура – их набралось не менее 17.

Еще в начале реконструкции завода силами Гахраманова и Наджафова инспектор Госстройнадзора РТ Исаева посетила объект в составе прокурорской проверки по жалобам местного населения. Она не увидела признаков реконструкции.

В 2013 года Кировская районная прокуратура проверила ТЦ «Адмирал» на предмет нарушения противопожарного режима. Было выявлено 17 нарушений. Гусейн Гахраманов, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, не спешил их устранять. Проверку исполнения решения проводила пристав Сафина, которая в итоге закрыла исполнительное производство по поручению начальника межрайонного отдела Алпарова. В день трагедии, 11 марта, в ТЦ «Адмирал» приехали рабочие из Марий Эл, чтобы заделать дыру в крыше правого пристроя. Между 12 и 13:00 вспыхнула крыша торгового центра.

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«Федеральный судья Сабитов пожар случился из-за “воспламенения пенополистирола внутри сэндвич-панели, а также гидроизоляции в виде битума путем воздействия высокой температуры при осуществлении ремонтных работ”. Он отметил, что сэндвич-панели не имели необходимого защитного слоя, который защитил был наполнение от открытого огня», – передает корреспондент «Бизнес Online».

Как сообщает «Реальное время», суд приговорил Жанну Алпарову к 7 годам лишения свободы, Минзилю Сафину – к 4,5 годам колонии, Галию Исаеву – к пяти годам, Роберта Хайруллинга – к 9,5 годам, Гусейна Гахраманова – к 13 годам реального срока.

Фото: realnoevremya.ru, «Реальное время»