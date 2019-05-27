МЧС России утвердило список вопросов для аттестации в сфере пожарного аудита

МЧС России утвердило список задач для аттестации специалистов в сфере аудита пожарной безопасности. Перечень включает 890 вопросов. Об этом сообщает портал «КонсультантПлюс».

Документ «Перечень вопросов для проведения квалификационного экзамена по проверке наличия у должностного лица, осуществляющего деятельность в области оценки пожарного риска, претендующего на прохождение аттестации, специальных знаний в области пожарной безопасности, необходимых для проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности)» 24 апреля 2019 года ввел в действие заместитель главы МЧС России Павел Барышев.

Как следует из списка, специалистам предстоит ответить на вопросы, которые касаются оформления документации, обеспечения пожарной безопасности объектов и рисков, применения технических регламентов, эвакуации, средств пожаротушения, огнестойкости, нормативной базы, профилактики возгораний.

С полным перечнем вопросов для аттестации специалистов можно ознакомиться на «Огнепортале».

Добавим, правительство России 26 мая 2018 года утвердило постановление «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска». Документ вводит требования к специалистам, которые занимаются пожарным аудитом (профильное образование по специальности «Пожарная безопасность»), стаж работы по профилю не менее 5 лет и владение специальными знаниями. Экзамен в форме тестирования проводит территориальный орган МЧС России.

Полгода спустя, в январе 2019, глава министерства Евгений Зиничев утвердил положение об аттестационной комиссии.

Фото: stroyproekt.net