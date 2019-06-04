Нормы в сфере пожарной безопасности могут попасть под «регуляторную гильотину»

Начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Казани разъяснил механизм «регуляторной гильотины», анонсированной председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Эксперт отметил, что сейчас мы живем в эпоху перемен, и одно из них касается снижения нагрузки на бизнес путем «регуляторной гильотины». По словам Пехотикова, механизм подразумевает масштабный анализ и пересмотр действующих законов и сводов правил.

«В соответствии с таким механизмом предлагается с 1 февраля 2020 года пересмотреть эти требования. “Гильотина” должна ликвидировать различные точки торможения в законодательстве на основе доказательного регулирования. Все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, и не будут одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Те правила, которые мы не будем отстаивать, уйдут в небытье. Лично мне это напоминает нормативную систему, которая была до 2008 года до вступления в силу ФЗ-123 («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прим. ред)»,– сказал Андрей Пехотиков.

Специалист добавил, что, возможно, под «регуляторную гильотину», если она заработает, одной из первых попадет норма СП 2 «Средства противопожарной защиты» об использовании конструктивной огнезащиты для несущих элементов здания первой и второй степени огнестойкости.

«Сейчас есть такое мнение, что независимо от средства огнезащиты, если оно проходит процедуру испытаний, сертификации и показывает свои характеристики должным образом, то почему мы его должны ограничивать»,– отметил Пехотиков.

Напомним, в январе 2019 года Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил к 1 февраля 2020 года отказаться от избыточных требований, тем самым упростив жизнь бизнесу. Затем, 26 февраля, в правительстве был создан департамент регуляторной политики. Один из приоритетов нового подразделения – реформа надзора «регуляторной гильотиной».

Медведев 4 июня утвердил план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», который предполагает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности, структуры регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, а также актуализацию и систематизацию обязательных требований.

Фото: ИД «МедиаПро»