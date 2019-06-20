Владельцы закрытого кемеровского ТРЦ срезали горючий материал с кровли здания

В Кемерово владелец здания закрытого торгового центра «Лапландия» московская компания «АМК-Фарма» начала замену горючего материала кровли на пожаробезопасный. Ранее эксперты выявили в ТРЦ 22 нарушения. Об их устранении рассказал на своей странице в социальных сетях мэр города Илья Сердюк.

ТЦ «Лапландия» был закрыт 22 апреля по решению Арбитражного суда Кемеровской области, сообщает пресс-служба Кемеровского Управления федеральной службы судебных приставов. Приставы приостановили работу объекта «до устранения требований о приведении нежилого здания в соответствие с проектной документацией». Инициатором закрытия центра стала администрация Кемерово, следует из решения Арбитражного суда от 12 апреля 2019 года. Власти в своем заявлении отметили, что в ходе осмотра выявили изменения конструкции здания, возникшие в 2008-2018 годах, и несоответствие технического паспорта. Поэтому мэрия настояла на том, чтобы обязать собственника в течение полугода привести объект в соответствие с проектной документацией.

В свою очередь, суд пришел к следующему выводу:

«Приостановление эксплуатации торгового центра направлено на обеспечение безопасности граждан, так как в сложившейся ситуации, в виду несоответствия объекта капитального строительства требованиям проектной документации и, как следствие, требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”, вывод о наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, а также имуществу, доказыванию не подлежит».

После закрытия объекта в здании торгового центра начала работать экспертная комиссия. По данным Ильи Сердюка, специалисты выявили 22 проблемы, часть из которых требует немедленного решения. К 19 июня было устранено 14 замечаний. Среди них – локальные прогибы конструкций и пожароопасный материал кровли. Как оказалась крыша над «Детским миром» была выполнена из горючего пенопласта, и рабочие лопатами срезали слои материала.

«Организована замена кровельного покрытия центра – вместо горючих легковоспламеняющихся материалов будет использован пожаробезопасный», – написал Сердюк на своей странице в Vk.com.

Затем, после окончания работ по устранению недостатков, материалы будут переданы в суд. Следующее заседание по делу «Лапландии» состоится 14 июля.

Напомним, Члены «Союза 01» предложили запретить применение полимерных утеплителей в кровлях зданий с массовым пребыванием людей. Такую инициативу они представили 14 февраля 2019 года на «круглом столе» в Государственной Думе.

Фото и видео: vk.com/ilyaseredyuk