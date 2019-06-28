Эксперты определили уровень знаний европейских проектировщиков о противопожарной защите

Не более 5 % европейских архитекторов и проектировщиков смогли назвать ключевые условия для обеспечения огнезащиты зданий. Такие данные приводит канадская компания Zeroignition.

Спустя два года после пожара в лондонском Grenfell Tower эксперты опросили по телефону 226 специалистов, ответчающих за проектирование объектов, из Франции, Германии и Великобритании. Примечательно, число опрошенных в Соеденном Королевстве составило 76 человек.

Особое внимание было уделено знанию теории пожарной безопасности профессионалами строительной индустрии, а менно таких понятий, как: активная противпожарная защита (огнетушители, сигнализация, спринклерные системы), пассивная огнезащита (огнестойкие двери, стены и иные материалы), огнестойкость и «реакция на огонь» (антипирены).

«Исследование Zeroignition показало, что знания архитекторов в области противопожарной защиты отсутствуют»,– такой вывод сделала компания.

Как оказалось, каждый третий специалист, а именно 35 %, не смог правильно определить концепции активной огнезащиты, которые они рассматривали в проектах. Чуть больше половины опрошенных (52 %) не смогли дать точное определение пассивной огнезащиты и где она должна быть установлена, в том числе 54 % указали в качестве материалов противопожарные двери, 21 % – гипокартон, 8 % – огнестойкую фанеру. Три четверти участников опроса (71 %) не знали, что такое огнестойкость, а 58 % – понятие «реакция на огонь».

Что касается отдельных стран, то, как отмечает Building Products, 8 % специалистов из Великобритании смогли правильно назваит все четыре условия для обеспечения пожарной безопасности, во Франции – 6 %, в Германии – ни один.

Эксперты Zeroignition со слов опрешенных также выяснили, что большинство специалистов не проходили подготовку в области пожарной безопасности, хотя они отвечают за безопасное проектирование зданий.

Добавим, компания Zeroignition, как сообщается на ее сайте, специализируется на разработке и производстве огнезащитных материалов и антипиренов.

Фото: dslcaspian.com