Эксперты установили причину пожара в сгоревшем красноярском ТК «Планета»

В минувшую субботу, 29 июня, в Заозерном (Красноярский край) мощный пожар уничтожил торговый центр «Планета». На тушение возгорания у спасателей ушло 15 часов. Специалисты сегодня назвали предварительную причину ЧП.

Как сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю, сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 18:36 по местному времени. К месту ЧП выехали 15 единиц техники и 56 человек, в том числе 40 специалистов спасательного ведомства. Спустя два часа было объявлено о локализации возгорания. На следующий день, 30 июня, в 09:05 пожар был ликвидирован.

По данным портала NGS 24, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. К счастью, во время ЧП никто не пострадал, поскольку само здание уже было закрыто. Сам торговый центр представляет собой одноэтажное здание, напоминающее рынок. Местные жители предполагают, что причиной пожара стала экономия на утилизации отходов: мусор сжигали за самим зданием. Однако, как оказалось, пожар начался по «традиционному» сценарию – с кровли.

«Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. На момент прибытия подразделений горела крыша ТК на площади 1000 квадратных метров. Была угроза обрушения крыши и перехода на другие помещения», – пояснили «Огнепорталу» в пресс-службе регионального МЧС.

Точная причина возгорания станет известна в течение 10 дней. Однако, как правило, по словам специалистов ведомства, она совпадает с предварительными выводами экспертов.

Добавим, двумя днями ранее до пожара в Красноярском крае, 27 июня, в Волгограде сгорела одноэтажная оптово-строительная база на улице Тулака. Площадь возгорания составила 5 тыс. квадратных метров. Возгорание было полностью потушено 28 июня. Тогда же, 27 июня, в Москве на Ярославском шоссе вспыхнули склады на площади 2 тыс. «квадратов». Справиться с огнем пожарные смогли на следующий день. По данным РИА Новости, причиной возгорания в столице стала неисправная электропроводка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю