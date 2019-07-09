«Уралэлектромедь» запустит производство триокиси сурьмы

«Уралэлектромедь» в 2020 году планирует запустить в Верхней Пышме (Свердловская область) производство триокси сурьмы. Об этом журналисту «Огнепортала» на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге сообщил специалист технологического бюро предприятия Владимир Жулковский.

Компания, входящая в холдинг УГМК (Верхняя Пышма, Свердловская область) представила на выставке опытный образец порошка триоксида сурьмы, применяемого в качестве сырья для огнезащитных покрытий и иных лакокрасочных материалов. Собеседник пояснил, что разработка заняла несколько лет, и недавно специалисты в лабораторных условиях получили продукт, отвечающий всем необходимым требованиям. «Уралэлектромедь» намерена выпускать триоксид сурьмы из сурьмяно-оловянного концентрата, получаемого из шламов (они поставляются из филиала компании) методом электролиза. Объемы производства продукта пока не известны.

«Мы планируем делать еще и сурьму металлическую. Сейчас специалисты изучают рынок и его потребности. Если будет больше спрос на триокись сурьмы, то будем выпускать больше этого продукта. В итоге мы станем вторым производителем в России, что позволит сократить импорт продукта из Китая», – сказал Владимир Жулковский

Добавим, в 2016 году УГМК, как сообщает холдинг, начал строительство участка по производству сурьмяно-оловянного концентрата с ежегодной мощностью около 40 тонн, инвестировав в проект 60 млн рублей. Год спустя, в июне, «Уралэлектромедь» ввела в эксплуатацию оборудование для определения содержания сурьмы, олова и мышьяка в растворах электролита стоимостью 2 млн рублей. Сейчас сурьму в России выпускает холдинг GeoProMining.

Фото: ИД «МедиаПро»