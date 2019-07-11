В Екатеринбурге проходит Международная конференция «Пожарная безопасность и огнезащита»

В столице Среднего Урала сегодня, 11 июля, проходит Международная конференция «Пожарная безопасность и огнезащита». На площадке «Атриум Палас Отеля» в центре Екатеринбурга собрались более 100 специалистов, чтобы обсудить острые проблемы пожарной безопасности объектов, ознакомиться с новинками огнезащитной продукции и пожаротушения, а также обменяться опытом.

Конференцию открывает гость из Нижнего Новгорода, начальник отдела маркетинга компании «Технос-М+» Владимир Гринин докладом о современных подходах к обеспечению пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей и установках пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления. Проблему повышения пожаробезопасности объектов продолжат начальник отдела огнезащитных материалов Андрей Конышев «Тизола» (Нижняя Тура, Свердловская область), который расскажет о разработках компании и заместитель директора по развитию «Плазма-Т» Вадим Федосеев сообщением о комплексном подходе к активной противопожарной защите здания. Региональный менеджер Rockwool Николай Никитин представит новинки и решения компании в сфере огнезащиты, член президиума, эксперт ассоциации «Союз 01» (Москва) Евгений Кузнецов поднимет проблему нормативных казусов в обеспечении пожарной безопасности.

После обеденного перерыва к.т.н., доцент, начальник адъюнктуры «Уральского института ГПС МЧС России» (Екатеринбург) Артем Акулов выступит с докладом, посвященным разработке проектов по повышению огнестойкости конструкций и контроля качества огнезащитных работ. Тему продолжит главный специалист отдела пожарного надзора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (Екатеринбург) Василий Пестеров, который расскажет о нарушениях, выявляемых при разработке проекта огнезащиты и выполнении работ. К.т.н., доцент кафедры пожарной безопасности в электроустановках «Уральского института ГПС МЧС России» Сергей Субачев представит доклад об основных ошибках и проблемах применения методик определения расчетных величин пожарного риска.

К.т.н., заместитель председателя рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов, технический директор компании «Лаборатория “Евростиль”», член президиума, Олег Ламкин завершит выступления докладчиков сообщением о современном состоянии и перспективах развития требований нормативной документации в области огнестойкости.

Международная конференция «Пожарная безопасность и огнезащита» завершится интерактивной сессией вопросов и ответов, на которой все желающие смогут обсудить с экспертами актуальные проблемы и задать интересующие вопросы.

Добавим, среди участников мероприятия – представители компаний «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург), «Химцентр» (Новосибирск), «Уралгражданпроект» (Екатеринбург), «Огнекор» (Екатеринбург), «Ярославская лакокрасочная компания» (Ярославль), ФГБУ СЭУ ФПС «ИПЛ по Свердловской области», «Среднеуральский медеплавильный завод» (Свердловская область).

Спонсорами Международной конференции выступили «Территория цвета» (Москва) и «Тизол».

Фото: ИД «МедиаПро»