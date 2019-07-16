Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Ученые разработали новый огнестойкий материал с эффектом перламутра

Анастасия Крутикова 16.07.2019 В мире, Новости

Ученые из Коннектикутского университета (США) разработали новый огнестойкий, воздухонепроницаемый материал с эффектом перламутра.

В природе это покрытие встречается на внутренней поверхности некоторых моллюсков и состоит из нескольких слоев арагонита. Он прочен, плотен и не хрупок. Для искусственного перламутра требуется долгий процесс послойного наращивания. Американским ученым удалось ускорить этот процесс и сформировать похожее покрытие за один проход.

Для создания покрытия они смешали глину, которая сбрасывает слои при ультразвуковом воздействии, с водой и полимером, чтобы склеить материалы. Затем они окунули листы пластика размером А4 в смесь. После чего покрытый пластик подвесили, давая слою стечь. Затем материал помещался в печь, высушивался липкий полимер.

Пластиковый лист, покрытый по этой технологии, оказался в 13 тысяч раз непроницаемее для воздуха и других газов. Когда команда ученых пыталась поджечь материал, он обгорел только в месте воздействия пламени. Огонь по покрытию не распространялся.

«Некоторые биоразлагаемые пластмассы имеют кучу отрицательных свойств, например, они огнеопасны. С таким покрытием они могли бы конкурировать с более высокопроизводительными полимерами», — утверждает Джейме Грунлан, ученый из Texas A&M University.

Покрытие может применяться для упаковки пищевых продуктов вместо используемых алюминиевых пакетов. Хотя покрытие и не обладает такой стойкостью к влаге, как требуется в электронике, потенциально в различных частях мобильных телефонов может быть использовано новое перламутровое покрытие.

Сейчас команда ученых пытается выйти на коммерческое производство.

Тэги

Смотрите также

Ученые ЮФУ придумали «умный» датчик для пожарных извещателей

Ученые Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (ЮФУ)  создали умный прибор, который определяет …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2018 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей