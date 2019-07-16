Ученые разработали новый огнестойкий материал с эффектом перламутра

Ученые из Коннектикутского университета (США) разработали новый огнестойкий, воздухонепроницаемый материал с эффектом перламутра.

В природе это покрытие встречается на внутренней поверхности некоторых моллюсков и состоит из нескольких слоев арагонита. Он прочен, плотен и не хрупок. Для искусственного перламутра требуется долгий процесс послойного наращивания. Американским ученым удалось ускорить этот процесс и сформировать похожее покрытие за один проход.

Для создания покрытия они смешали глину, которая сбрасывает слои при ультразвуковом воздействии, с водой и полимером, чтобы склеить материалы. Затем они окунули листы пластика размером А4 в смесь. После чего покрытый пластик подвесили, давая слою стечь. Затем материал помещался в печь, высушивался липкий полимер.

Пластиковый лист, покрытый по этой технологии, оказался в 13 тысяч раз непроницаемее для воздуха и других газов. Когда команда ученых пыталась поджечь материал, он обгорел только в месте воздействия пламени. Огонь по покрытию не распространялся.

«Некоторые биоразлагаемые пластмассы имеют кучу отрицательных свойств, например, они огнеопасны. С таким покрытием они могли бы конкурировать с более высокопроизводительными полимерами», — утверждает Джейме Грунлан, ученый из Texas A&M University.

Покрытие может применяться для упаковки пищевых продуктов вместо используемых алюминиевых пакетов. Хотя покрытие и не обладает такой стойкостью к влаге, как требуется в электронике, потенциально в различных частях мобильных телефонов может быть использовано новое перламутровое покрытие.

Сейчас команда ученых пытается выйти на коммерческое производство.