Большинство погибших при пожаре на аниме-студии в Японии не смогли выбраться на крышу

18 июля в трехэтажном здании японской студии аниме Kyoto Animation произошел крупный пожар. На момент возгорания там находилось 70 человек. Погибло 33. Остальные получили ранения.

Стали известно, что большинство погибших нашли на третьем этаже — 20 человек. Дверь, соединявшая третий этаж здания и крышу, оказалась заперта.

По информации некоторых японских СМИ, пожар мог начаться около входной двери, поэтому людям пришлось искать запасные выходы. Очевидцы пожара, как утверждает TBS TV, слышали взрывы. Потушить пожар удалось только через пять часов.

Здание поджег 41-летний мужчина. Он разлил на первом этаже горючую жидкость и поджег ее зажигалкой. Мужчина сам сдался полиции. Свидетели говорят, что мужчина ворвался в здание с криками «Умри». Во время задержания он сказал, что Kyoto Animation у него что-то украла. До этого происшествия в студию приходили анонимные электронные письма с угрозами.

Как передает Washington post со ссылкой на общественное телевидение NHK, в здании была винтовая лестница, которая, возможно, позволила пламени и дыму быстро подняться на верхний этаж. Пожарный эксперт Юдзи Хасеми из Университета Васэда считает, что бумажные рисунки и другие документы в студии могли способствовали быстрому распространению огня.

По информации New York Post, полиция нашла записи видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина заполнял две канистры по 20 литров бензином. Они обнаружены на месте преступления.

Этот пожар считается одним из крупнейших в современной истории Японии. В 2001 году при возгорании в переполненном Токийском развлекательном районе Kabukicho погибло 44 человека.

Kyoto Animation, известная в Японии как KyoAni, выпускала популярные телевизионные анимационные сериалы.

Фото: www.katu.com