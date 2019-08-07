В США прокуратура подала иск в суд на производителя огнезащитного аэрозоля

В США прокуроры округа Санта-Барбара и города Лос-Анджелес в понедельник, 5 августа, подали иск в суд на сумму 5 млн долларов к Sunseeker Enterprises за ввод потребителей в заблуждение. Как сообщает Santa Maria times, компания попалась на производстве и продаже опасного и неэффективного огнезащитного аэрозоля.

Sunseeker Enterprises действует на рынке американской огнезащиты как Sun FireDefense и предлагает продукт под маркой «SPF 3000 Clear Spray». Свой материал компания позиционирует как нетоксичный спрей, способный защитить дом от огня и созданный с использованием технологии NASA для защиты шаттлов при повторном входе в атомосферу. Sun FireDefense гордилась тем, что аэрозоль способен защитить дома в течение пяти лет, выдерживает температуру до 3000 градусов по Фаренгейту (1648 по Цельсию), а его компоненты полностью безопасны для людей и животных. Однако это оказалось не так.

Представители надзорных ведомств заявили, что продаваемый продукт не так эффективен и экологичен, как сообщается в рекламе средства. Поэтому они подали гражданский иск за нарушение за ложные сведения, касающиеся нетоксичности и эффективности «SPF 3000 Clear Spray». Помимо штрафа в 5 млн долларов США прокуроры настаивают на введение постоянного судебного запрета на распространение заведомо ложных сведений о товаре и возврата товара.

Иск представители ведомства подтвердили данными испытаний. Как показали тесты, вещество не защищает от огня как утверждает производитель, а по факту является «коррозийным, летучим и токсичным». Более того, спрей способен разрушать дома и имущество.Городской прокурор из Лос-Анджелеса Майк Фейер подчеркнул, что потребители имеют право на точную информацию о товаре. Тем более, что это важно при выборе средства для защиты от огня.

Заседание по делу назначено на 3 декабря в Верховном суде Санта-Барбары.

Фото: noozhawk.com