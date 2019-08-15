«Норильскгазпром» обновит систему пожаротушения

Газодобывающая компания «Норильскгазпром» (Норильск, Красноярский край) намерена к декабрю 2020 года обновить систему пожаротушения в резервуарном парке Мессояхского месторождения (Красноярский край). Предприятие потратит на модернизацию 36,2 млн рублей, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

«Норильскгазпром» 14 августа объявила аукцион на поставку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по техническому перевооружению установки пенного пожаротушения опасного производственного объекта «Парк резервуарный Мессояхского цеха (промысла) по добыче газа и газового конденсата». Сумма 36,230 млн рублей включает закупку оборудования на 15,58 млн, строительно-монтажные работы (14,78 млн), пусконаладка (611 тыс.) и иные компенсируемые затраты (5,24 млн). Подрядчик обязан поставить на объект насосную станцию пенного пожаротушения (производительность 95/102) – изготовитель не уточняется.

«Норильскгазпром» прописал технические данные агрегата. Установка состоит из шкафа управления насосами, двух противопожарных насосных агрегатов, шкафа управления насосами, щита электроснабжения, трубопроводов и бака- дозатора для раствора пенообразователя.

При включении насоса часть воды поступает в бак объемом в 10 кубометров и вытесняет пенный концентрат в пеносмеситель, другая часть, проходя через диафрагму, поступает в трубопровод – там происходит смешивание. Во время пожара работает один агрегат, а второй находится в резерве. Бак оснащен пожарной сигнализацией, системами автоматического управления, отопления, электроснабжения и приточно-вытяжной вентиляции.

Работы необходимо завершить 30 ноября 2020 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 до 29 августа на электронную торговую площадку «ОТС-tender». «Норильскгазпром» подведет итоги конкурса 30 августа.

Фото: Мессояхское месторождение/tnipi.ru