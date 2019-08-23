Спасатели более 9 часов тушили пожар на свечном заводе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пожарные более 9 часов боролись с возгоранием в кирпичном четырехэтажном здании в Невском районе города. Площадь возгорания составила 4 тыс. квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС России.

Сигнал о возгорании на третьем этаже здания (в нем находится цех по выпуску свечей) на улице Складской, 6, поступил в 14:10. Спустя 18 минут прибывшие огнеборцы присвоили пожару первый уровень сложности. Спустя два часа после вызова из-за распространения пламени до 4 тыс. «квадратов» ранг был повышен до максимального пятого. Из здания спасатели вывели 200 человек.

Затем, в 23:30, огнеборцы снизили ранг пожара до первого уровня сложности. К ликвидации пламени было привлечено 224 человека и 49 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты и поезд. Черный густой дым был виден из разных концов города.

Как уточняет «Интерфакс», в горящем здании обрушились перекрытия. Во время ЧП пострадал один человек. По другим данным, травмы получили двое жителей. Тушение огня осложнял сильный ветер и местарасположение склада – на открытой местности.

Добавим, по данным паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб», в этом здании помещения арендуют не менее 40 компаний, среди них – «Технологии и системы противопожарной безопасности» (производство систем пожаротушения). Помимо свечного цеха сгорели и другие площадки.

«Загорелся цех, где делали свечи, 3 этаж. Вспыхнула какая-то коробка. Пострадавших вроде нет, все успели выбежать. Огонь уже на 4 этаже, на втором. Все в полном шоке, у многих цеха тут, тоже сгорели и залили», – сообщается в паблике.

«Фонтанка» уточняет, что возгорание началось на производстве компании Euro Candle. При пожаре ожог получил сотрудник этой организации.

Фото: 78.mchs.gov.ru