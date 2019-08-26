Rockwool в первом полугодии увеличил продажи на 4,4 %

Rockwool по итогам первой половины 2019 года зафиксировал рост продаж сегмента изоляции на 3,1 %, систем – на 12,3 %. Как отмечает компания, одним из драйверов стал российский рынок.

Так, во втором квартале продажи компании составили 695 млн евро, что на 3,3 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года, по итогам января-июня – 1,3 млрд евро (+4,4 % в местных валютах к первой половине 2018). Показатель во втором квартале EBIT достиг 102 млн (+12 % к апрелю-июню 2018 года), в первом полугодии – 178 млн при прежних 161 млн.

В том числе реализация изоляции (она составляет 76 % от всех продаж) в январе-июне достигла 1,019 млрд евро (+2,6 % и +3,1 % к первой половине 2018 года), во втором квартале – 533 млн (+1,8 % в местных валютах к апрелю-июню 2018). Продажи сегмента «Системы» (включает лакокрасочную продукцию, звукоизоляцию и иную продукцию) в январе-июне составили 317 млн евро (+12,3 % и +10,8 % в местных валютах), во втором квартале – 162 млн.

Что касается регионов, компания зафиксировала максимальный рост продаж в Западной Европе – 7,2 % в местных валютах в первой половине и 6,1 % во втором квартале. Реализация продукции составила соответственно 820 млн евро и 423 млн. Положительная динамика была отмечена на большинстве рынков, особенно в Великобритании и во Франции. В странах Восточной Европы реализация продукции выросла на 0,5 %, достигнув в первой половине показателя в 226 млн евро, во втором квартале снизилась на 2,3 % до 124 млн.

Концерн связывает положительные результаты с высокой активностью основного потребителя продукции – строительства. Она наблюдается в большинстве регионов, кроме Восточной Европы и Германии. В Восточной Европе драйвером стали Россия и Чехия, где в отличие от других стран продажи выросли.

Кроме того, Rockwool в первом полугодии инвестировал 172 млн евро или на 101 млн больше, чем годом ранее. Компания вложила средства в расширение мощностей в США, Румынии и Германии.

Как писал «Огнепортал», в начале 2019 года рост продаж составил 5,7 % (до 641 млн евро), в том числе в Восточной Европе – 4 % (103 млн). Концерн назвал одним из драйверов российский рынок.

Добавим, представители компании Rockwool выступят на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Перми. Мероприятие состоится 26 сентября.

Фото: special.lenobl.ru