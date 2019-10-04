Участники конференции в Перми прокомментировали предстоящую отмену актов СССР

Участники конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» прокомментировали поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева отменить все нормативные акты СССР. Мнения специалистов разделились: одни выступили за спасение противопожарных норм от «регуляторной гильотины», другие поддержали решение главы кабмина.

Сохранение норм поддержала проектировщик систем пожаротушения – инженер по системам ПС и АПТ «Чайковскстройпроекта» Нелли Старкова. По ее словам, в советское время нормативные акты в сфере пожарной безопасности постоянно ужесточались. В частности, появился огнестойкий кабель, дублирование систем в виде увеличения датчиков в одном помещении, обязательным стало оснащение больших объектов системами пожаротушения.

«Возможно, будет полнейший хаос, потому что в советское время безопасность стояла на очень высоком уровне. В начале моей карьеры мне говорили: “за каждую букву отвечаешь кровью”. Отмена советских норм может повлечь за собой жертвы, особенно по пожарной безопасности», – поделилась с корреспондентом «Огнепортала» Старкова.

С ней согласна научный сотрудник ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко Мария Комарова. Специалист при этом заострила внимание на проблеме фальсификации огнезащитной продукции, а для борьбы с ней нужно наоборот ужесточать законодательство.

«Советские нормы строже тех, которые вводятся сейчас, поэтому не стоит их отменять. Отмена может привести к беспределу, особенно на рынке огнезащиты. Наоборот необходимо ужесточить акты, чтобы фальсификата на рынке огнезащитных средств не было вообще», – отметила собеседница.

Она добавила, что важно ужесточить требования к огнезащитным системам с точки зрения огнезащитной эффективности. Необходимо не только определять огнезащитную эффективность, но и на какой срок она сохраняется.

Специалисты по пожарной безопасности придерживаются иной позиции: все течет и изменяется, поэтому перемены необходимы.

Начальник лаборатории СЭУ ФПС ИПЛ по Пермскому краю Андрей Кудашев ждет изменения законодательства. Он уверен: без нормирования страна не останется, поскольку перед ликвидацией актов власти примут другие законы, а по ним мы будем жить и работать.

«Мы надеемся, что вновь принятые нормы будут однозначно читаемы и недвусмысленны. Мы живем в новом веке, все развивается, технологии, поэтому необходимо изменение законодательства»,– заключил Кудашев.

Член президиума, специалист по вопросам ГО, ЧС и пожарной безопасности филиала компании «Уралхим» в Перми Александр Авдеев, выступил за разумный подход при ликвидации норм. По мнению эксперта, сейчас в части пожарной безопасности возникает немало вопросов о применении норм, а некоторые акты не всегда согласуются с техническими регламентами. Так что изменения необходимы.

«Допускается оптимизация норм, чтобы не ухудшать положение в сфере пожарной безопасности. Также важно сохранить требования старой формации. Идеально было гармонизировать нормы различных ведомств»,– сказал специалист.

Александр Авдеев и Нелли Старкова выступили за ответственный подход при работе «регуляторной гильотины», поскольку все нормы в сфере пожарной безопасности «написаны кровью».

Добавим, Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прошла в Перми 26 сентября. Спонсорами мероприятия выступили компании «Территория цвета» и «Тизол».

Фото: ИД «МедиаПро»; на снимке – Мария Комарова