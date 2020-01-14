«ТИЗОЛ» прорубает окно в Европу, и не только

Высококачественные и эффективные огнезащитные материалы в составе огнестойких воздуховодов ЕТ Вент подтвердили право присутствия на строительных площадках в странах ближнего и дальнего зарубежья. Нижеприведенная выдержка из письма МЧС Республики Беларусь подтверждает полное соответствие технических и эксплуатационных характеристик систем ЕТ Вент не только российским, но и европейским нормам в области обеспечения пожарной безопасности. Те, кто имел дело с сертификацией противопожарной продукции в Беларуси, знают, что получить разрешительную документацию в этом братском государстве сложнее, чем в Западно-Европейских и Азиатских странах. Системы ЕТ-Вент, примененные при строительстве Белорусской АЭС в качестве огнезащиты, тепло-звукоизоляции коробов вентиляции и дымоудаления по достоинству оценены Белорусскими надзорными органами и ген.подрядчиком (компания «АтомСтройЭкспорт») после неоднократных огневых испытаний и последующего монтажа.

Значительный интерес к продукции АО «ТИЗОЛ» проявили не только страны ЕАЭС (особенно в разрезе принятого межгосударственного Технического регламента по обеспечению пожарной безопасности), но и ряд стран Западной Европы, Израиль, ОАЭ, Ливан, Кипр, Китай. В ближайшее время будут проведены огневые испытания и последующая сертификация огнезащиты систем вентиляции и дымоудаления в испытательных лабораториях указанных стран. Пользуясь случаем, приглашаем к сотрудничеству потенциальных экспортеров и конечных потребителей огнезащитных систем.

В рамках выставки «Мир Климата», которая состоится с 10 по 13 марта 2020 года (г. Москва) в Экспоцентре на Красной Пресне, специалисты АО «ТИЗОЛ» не только предоставят полнейшую рекламную и техническую информацию, но и проведут мастер-класс по монтажу огнезащитных покрытий коробов вентиляции и дымоудаления. Ждем Вас в павильоне №2, холл №2, стенд № 2В13.

Фото: energybase.ru