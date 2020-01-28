Правительство РФ дополнительно выделит МЧС более 20 млрд рублей

Правительство РФ намерено в ближайшие два года выделить дополнительно более 20 млрд рублей на финансирование МЧС России. Об этом сообщается в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Спасательное ведомство 17 января вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах”».

Документ предусматривает, в частности, показатели оснащенности противопожарной службы средствами защиты, пожарно-техническим вооружением и пожарной техникой (с 87 % в 2019 году до 90 % в 2022), обеспеченности современными образцами техники (в 22,5 % в 2020, 2021 – 22 %, 2022 – 21,5 %).

Также в декабре 2020 года в кабмин должен быть направлен Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности»». Акт предусматривает актуализацию перечня работ и услуг в сфере пожаробезопасности.

Власти при формировании проекта федерального бюджета выделили МЧС России по мероприятию «Обеспечение повседневного функционирования подразделений МЧС России» на зарплаты сотрудникам и военнослужащим, имеющим специальные звания, на 2020 год 3,3 млрд рублей, 2021-22 годы – по 2,9 млрд.

На оснащение подразделений МЧС России современными образцами техники в рамках гособоронзаказа дополнительно выделяется на 2020 год 9,8 млрд, на 2021 – 1,5 млрд, на 2022 – 2 млрд.

Общественное обсуждение проекта продлится до 1 февраля 2020 года. С полной версией обновляемой госпрограммы вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: glas.ru