Эксперты дали прогноз по развитию рынка безгалогеновых антипиренов

Аналитики агентства Research and Markets дали прогноз по развитию мирового рынка безгалогеновых антипиренов. Ожидается, что динамика составит 4,5 % в течение прогнозируемого периода – 2020-2025 годы.

Как отмечается в отчете организации, к росту потребления безгалогеновых антипиренов приведут несколько основных факторов. Один из ключевых – ужесточение экологического законодательства в развитых странах. Распространенные на рынке галогенные антипирены считаются опасными для здоровья человека и окружающей среды, поскольку при горении выделяют токсические соединения. В связи с этим в ряде государств вводятся ограничения на применения таких средств.

Второй немаловажный фактор – увеличение использования антипиренов в электронике для уменьшения ущерба от пожаров в домах. В целом электроника и электротехника рассматриваются как наиболее крупные потребители безгалогеновых антипиренов. На них приходится не менее 37 % рынка.

В США ежегодно электрооборудование становится причиной 51 тыс. пожаров в домах, ущерб от которых составляет 1,3 млрд долларов в американской валюте, а травмы получают свыше 1400 человек. Такая статистика приводит к ужесточению законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе в части использования антипиренов при производстве электрооборудования.

Таким образом, ожидается, что объем мирового рынка безгалогеновых антипиренов к 2025 году достигнет 3,87 млрд долларов США.

Также эксперты указали основных производителей продукции. Среди них – DSM NV (Нидерланды), BASF SE (Германия), Clariant AG (Швейцария), Dic Corporation (Япония), Chemtura Corporation (США), Apexical Inc. (США).