Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2019»
Фото: sealant.su

Эксперты дали прогноз по развитию рынка безгалогеновых антипиренов

Наталья Кузнецова 2 дня назад В мире, Новости

Аналитики агентства Research and Markets дали прогноз по развитию мирового рынка безгалогеновых антипиренов. Ожидается, что динамика составит 4,5 % в течение прогнозируемого периода – 2020-2025 годы.

Как отмечается в отчете организации, к росту потребления безгалогеновых антипиренов приведут несколько основных факторов. Один из ключевых – ужесточение экологического законодательства в развитых странах. Распространенные на рынке галогенные антипирены считаются опасными для здоровья человека и окружающей среды, поскольку при горении выделяют токсические соединения. В связи с этим в ряде государств вводятся ограничения на применения таких средств.

Второй немаловажный фактор – увеличение использования антипиренов в электронике для уменьшения ущерба от пожаров в домах. В целом электроника и электротехника рассматриваются как наиболее крупные потребители безгалогеновых антипиренов. На них приходится не менее 37 % рынка.

В США ежегодно электрооборудование становится причиной  51 тыс. пожаров в домах, ущерб от которых составляет 1,3 млрд долларов в американской валюте, а травмы получают свыше 1400 человек. Такая статистика приводит к ужесточению законодательства в сфере пожарной безопасности, в  том числе в части  использования антипиренов при производстве электрооборудования.

Таким образом, ожидается, что объем мирового рынка безгалогеновых антипиренов к 2025 году достигнет 3,87 млрд долларов США.

Также эксперты указали основных производителей продукции. Среди них   – DSM NV (Нидерланды), BASF SE (Германия), Clariant AG (Швейцария), Dic Corporation (Япония), Chemtura Corporation (США), Apexical Inc. (США).

Тэги

Смотрите также

МЧС России вынесло на обсуждение акт об оснащении объектов противопожарной защитой

МЧС России 19 мая вынесло на обсуждение проект постановления кабмина «Об утверждении критериев оснащения объектов …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал