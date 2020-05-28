ВНИИПО МЧС России разработал ГОСТ для палаток

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали первую редакцию национального стандарта по пожарной безопасности палаток. Документ вынесен на публичное обсуждение, сообщается на ресурсе Института.

ГОСТ Р «Палатки. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на воспламеняемость» распространяется на палатки для детских летних лагерей. Документ вводит методы определения воспламеняемости текстильных и полимерных материалов, применяемых при изготовлении палаток, и требования к пожарной безопасности.

Ожидается, что принятие ГОСТа позволит повысить уровень пожарной безопасности детских летних лагерей.

Обсуждение документа продлится до 30 июля 2020 года. Замечания и предложения можно присылать разработчику стандарта Константиновой Наталии Ивановне на адрес электронной почти: konstantinova_n@inbox.ru. Тел.: (495) 524-98-49.

С полным текстом документа можно ознакомиться на «Огнепортале».

Напомним, в марте 2020 года замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Дмитриев заявил о подготовке стандарта, который установит требования к материалам палаток.