Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2020 году
Фото: пресс-служба компании ROCKWOOL Russia

Rockwool не прекращал отгрузки продукции во время коронавирусного кризиса

Наталья Кузнецова 4 часа назад В России, Новости

Генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер рассказала питерскому изданию «Телеграф» об особенностях работы во время коронавирусного кризиса в России. Она назвала ситуацию беспрецедентной. Несмотря на сложности, компания смогла удержать бизнес на плаву.

По словам Марины Потокер, первые меры Rockwool принял еще в начале марта, отменив за европейскими коллегами все международные командировки. А с 16 марта на производственных площадках выполняются «только критически важные функции», остальные специалисты работают из дома.

«Как непрерывно действующее предприятие мы продолжили обеспечивать бесперебойную работу, поэтому и производственные службы, и отделы планирования и логистики функционировали в “штатном” режиме», – сказала Потокер.

На производственных объектах были введены серьезные правила по поддержанию чистоты и личной гигиены, а также обеспечено пространство между сотрудниками в 1,5-2 метра.
Коронавирусный кризис отразился на поставках продукции и структуре спроса. Закрытие строительных площадок в Москве и Подмосковье сказалось на объемах отгрузок утеплителей для кровель, фасадов и технической изоляции. Однако компания продолжала поставлять продукцию, в частности, для возведения многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ по всей стране. Кроме того, перевод сотрудников на удаленную работу вызвал увеличение спроса на звукоизоляционные материалы.

Rockwool Russia пересмотрела и рекламную политику в связи с нестабильной ситуацией в стране.

«Мы приняли решение не сокращать расходы, но сместить старт некоторых маркетинговых кампаний на один-два месяца, адаптировать рекламные акции под текущие потребности клиентов, оставаясь на одной волне с партнерами и потребителями», – пояснила Потокер.

Сейчас компания возвращается к привычному формату работы, а сотрудники в зависимости от ситуации в регионах возвращаются в офис. Правда, отмена или ослабление режима самоизоляции не означает возвращение всех на рабочие места.

Предстоит еще внедрить меры безопасности: зонирование пространства, правила во время обеденного перерыва, чтобы люди минимально пересекались в столовой, тестирование на наличие коронавируса, наблюдение за температурой специалистов.

Тэги

Смотрите также

Падение рынка минеральной ваты может стать максимальным за 10 лет

Эксперты корпорации «ТехноНИКОЛЬ» изменили прогноз по рынку минеральной ваты на 2020 год. Как сообщает пресс-служба …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал