Rockwool не прекращал отгрузки продукции во время коронавирусного кризиса

Генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер рассказала питерскому изданию «Телеграф» об особенностях работы во время коронавирусного кризиса в России. Она назвала ситуацию беспрецедентной. Несмотря на сложности, компания смогла удержать бизнес на плаву.

По словам Марины Потокер, первые меры Rockwool принял еще в начале марта, отменив за европейскими коллегами все международные командировки. А с 16 марта на производственных площадках выполняются «только критически важные функции», остальные специалисты работают из дома.

«Как непрерывно действующее предприятие мы продолжили обеспечивать бесперебойную работу, поэтому и производственные службы, и отделы планирования и логистики функционировали в “штатном” режиме», – сказала Потокер.

На производственных объектах были введены серьезные правила по поддержанию чистоты и личной гигиены, а также обеспечено пространство между сотрудниками в 1,5-2 метра.

Коронавирусный кризис отразился на поставках продукции и структуре спроса. Закрытие строительных площадок в Москве и Подмосковье сказалось на объемах отгрузок утеплителей для кровель, фасадов и технической изоляции. Однако компания продолжала поставлять продукцию, в частности, для возведения многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ по всей стране. Кроме того, перевод сотрудников на удаленную работу вызвал увеличение спроса на звукоизоляционные материалы.

Rockwool Russia пересмотрела и рекламную политику в связи с нестабильной ситуацией в стране.

«Мы приняли решение не сокращать расходы, но сместить старт некоторых маркетинговых кампаний на один-два месяца, адаптировать рекламные акции под текущие потребности клиентов, оставаясь на одной волне с партнерами и потребителями», – пояснила Потокер.

Сейчас компания возвращается к привычному формату работы, а сотрудники в зависимости от ситуации в регионах возвращаются в офис. Правда, отмена или ослабление режима самоизоляции не означает возвращение всех на рабочие места.

Предстоит еще внедрить меры безопасности: зонирование пространства, правила во время обеденного перерыва, чтобы люди минимально пересекались в столовой, тестирование на наличие коронавируса, наблюдение за температурой специалистов.