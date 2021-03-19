«ТехноНИКОЛЬ» начала строить завод в Казахстане

Компания «ТехноНИКОЛЬ» начала строить завод по производству минеральной ваты в Талгарском районе Алматинской области Казахстана. Предприятие сможет выпускать ежегодно 1,4 млн кубометров продукции.

Как сообщает пресс-служба корпорации, завод разместится в индустриальной зоне «Кайрат». Объем инвестиций в проект составит 65 млн евро. Запуск объекта запланирован на 2023 год. Предприятие будет выпускать субстраты для сельского хозяйства, материалы для технической изоляции, огнезащиты, сэндвич-панелей, тепло- и звукоизоляцию. Помимо удовлетворения спроса в Казахстане компания намерена поставлять продукцию в Киргизию, Западный Китай и Узбекистан. Доля экспорта может доходить до 25%.

Совладелец и управляющий партнер корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников пояснил, почему Казахстан был выбран местом для строительства завода. По его словам, эта страна является значимой и неотъемлемой частью стратегической цели – стать международным лидером. Поэтому компания увеличила инвестиционную программу до 550 млн евро.

Кроме того, в 2020 году уверенный рост в экономике Казахстана показало строительство. При этом инфляция из-за пандемии и связанных с ней ограничений за календарный год составила 7,4%. На фоне нехватки минераловатной продукции ввиду активных темпов строительства потребности удовлетворяются благодаря импорту – это около 70%. Казахстан за 11 месяцев 2020 года закупил 1 млн кубометров минваты из стран ЕАЭС (+11% к январю-ноябрю 2019 года), а экспорт составил немногим более 44 тыс. кубометров. Основным импортером минераловатной продукции сейчас является Россия, а значительная доля поставок приходится на «ТехноНИКОЛЬ».

Напомним, корпорация анонсировала проект в декабре 2020 года. Строительство завода планировалось начать в первом квартале 2021 года.