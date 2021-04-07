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Фото: http://nor-group.ru

Xeriant и Movychem создали компанию по продвижению огнестойких продуктов

Наталья Кузнецова 2 дня назад В мире, Новости

Xeriant (США) и словацкая химическая компания Movychem 1 апреля объявили о заключении соглашения по продвижению на рынок экологически безопасных огнестойких продуктов Retacell. Как сообщает Xeriant, в первую очередь, потребителем материалов станет авиация.

Контракт подписали сотрудники филиала Xeriant Europe sro в Чехии и с Movychem sro. Целью контракта является продвижение революционных «зеленых» огнезащитных и огнестойких продуктов под торговой маркой Retacell.

«В соответствии с соглашением, Xeriant Europe владеет 50% акций Movychem Holdings sro, которая будет обладать всеми правами интеллектуальной собственности и патентами, а также эксклюзивным правом на распространение продукции Movychem на рынке США», – говорится в сообщении компании Xeriant.

Retacell представляет собой экологически безопасную технологию огнезащиты, биоразлагаемую и нетоксичную. Продукт можно добавлять в герметики, пенопласт, лакокрасочные материалы, текстиль и другие продукты. Свойства Retacell в авиации при производстве компонентов летательных аппаратов.

Представители Movychem отметили, что на разработку технологии Retacell у них ушло почти 20 лет. В результате получился экономичный и безопасный продукт.

Управляющий член Movychem Любош Немечек добавил, что соглашение с Xeriant позволит компании не только выйти на рынок США, но включиться в борьбу за поставки продукции для авиационной, автомобильной промышленности и индустрии строительных материалов.

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