В Оренбургской области создали огнезащитный состав на основе жидкого стекла

Специалисты «Киембаевского горно-обогатительного комбината «Оренбургские минералы»» запатентовали огнезащитный состав для металлоконструкций на основе силиката натрия. Материал обладает высокой адгезией и повышенной огнестойкостью.

Патент на изобретение 5 апреля был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности. Продукт представляет собой одноупаковочную огнезащитную композицию, содержащую силикаты щелочных металлов.

В состав входят следующие компоненты: в качестве связующего– силикат натрия, минеральный наполнитель гидросиликат магния и поверхностно-активное вещество стеарат калия.

«Содержащееся в смеси жидкое стекло является связующим состава, обеспечивая адгезию покрытия к металлу. Огнестойкость дает наполнитель – гидросиликат магния, при этом необходимо особо отметить повышение в композиции доли минерального наполнителя — доступного и дешевого минерала», – говорится в патенте.

Состав готовят следующим образом. В подготовленное жидкое стекло (раствор силиката натрия) в количестве 37 мл вводят 12 мл поверхностно-активного вещества и перемешивают в течение 10 мин. Затем добавляют 40 г гидросиликата магния и снова перемешивают – 20 минут. Этого достаточно, чтобы продукт был готов для нанесения.

Такая композиция, как отмечается в патенте, позволяет повысить огнезащитные свойства покрытия, обеспечить экологическую чистоту, общедоступность, снизить расход материала и толщину наносимого слоя.