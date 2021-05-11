Borealis получил патент в России на огнестойкую композицию

Сотрудники австрийской химической компании Borealis запатентовали в России огнестойкую полиолефиновую композицию. Разработка обладает хорошими механическими и замедляющими горение свойствами.

Патент на композицию был зарегистрирован в системе Федерального института промышленной собственности 9 апреля. В создании продукта принимали участие Сусанне Нильссон, Линнеа Нильссон и Бернт-Оке Сультан – все из Швеции.

Материал состоит из следующих компонентов: полиолефиновый гомо- или сополимер, кремнийорганическая жидкость или смола в количестве от 0,1 до 20 мас.% в расчете на массу композиции и измельченный гидроксид магния (гранулометрический состав D50 от 1,5 до 5,0 мкм) в количестве от 30 до 65 мас.%.

Такой состав полиолефиновой композиции решает сразу несколько задач в кабельной промышленности. Он может использоваться в качестве слоя для кабеля, замедляющего горение. Продукт сочетает в себе хорошие механические и огнестойкие свойства, а также характеристики обрабатываемости. Время до затухания пламени составляет 1040 и 995 секунд.

Соответственно, данная рецептура позволяет преодолеть недостатки предыдущих составов.