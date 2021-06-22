В Подмосковье сгорел склад на площади 8 тыс. квадратных метров

Спасатели сегодня утром локализовали крупный пожар в деревне Тучково. Площадь возгорания в двухэтажном здании составила 8 тыс. квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 17:57 21 июня по московскому времени. Горело здание по адресу Технологический проезд, 6. По данным ТАСС, пожар возник на складе кирпичного завода, где хранилась пленка, «360» и «Царьград Подмосковья» – предприятия, выпускающего упаковочные материалы.

На момент прибытия пожарных в здании наблюдалось сильное задымление. Огонь быстро распространялся, и спустя три часа его площадь достигла 3 тыс. квадратных метров.

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Тушение пожара осложняло обилие горючих материалов внутри здания. В нем помимо пленки хранились емкости с ацетоном и лакокрасочными материалами. Для борьбы с огнем в 23:27 из Наро-Фоминска выехал пожарный поезд. Также, как сообщает РЕН ТВ, спасатели привлекали авиацию.

Спустя 5,5 часов спасатели объявили о локализации пожара. По данным ТАСС, к этому моменту огонь охватил площадь в 8 тыс. квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 95 человек и 30 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.