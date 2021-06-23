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Фото: https://lbndaily.co.uk/в этом здании откроется новый завод

Pyroguard откроет новый завод огнестойкого стекла

Наталья Кузнецова 2 дня назад В мире, Новости

Производитель огнестойкого стекла Pyroguard (Великобритания) расширяет свои производственные мощности. Компания откроет завод в городе Мерсисайд, расположенном в Северо-Западной Англии.

Как сообщает издание Liverpool Business News, Pyroguard арендовал на 10 лет объект площадью 62,4 тыс. квадратных футов (19 тыс. квадратных метров, прим. ред.) в Haydock Business Park. Цена контракта составила 3 млн фунтов стерлингов.

Исполнительный директор Pyroguard Нил Тилсли заявил, что на этой площадке появится новый завод по производству стекла.

«Haydock 60 предоставил нам большие производственные мощности, чтобы обеспечить лучший в своем классе сервис для наших клиентов, а также предоставил дополнительные возможности трудоустройства в прилегающих районах, поскольку мы продолжаем расширять нашу команду», – сказал Нил Тилсли.

Мощности производства продукции и запуск объекта в эксплуатацию не уточняются.

 

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