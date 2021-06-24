Минстрой вынес на обсуждение два свода правил в сфере деревянного домостроения

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 22 июня вынесло на публичное обсуждение проекты двух сводов правил, посвященных деревянному домостроению. Документы по строительству домов вводятся впервые. Своды правил опубликованы на ресурсе Росстандарта.

Разработчиками обоих СП выступили специалисты ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Свод правил «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства» распространяется на строения высотой не более трех этажей. Он вводит требования по обеспечению пожарной безопасности, долговечности, несущей способности, к материалам и инженерному оборудованию.

Второй свод правил «Здания из клееного деревянного бруса. Правила проектирования и строительства» действует в отношении строений из клеёного деревянного бруса. Документ устанавливает требования к обеспечению несущей способности, пожарной безопасности, долговечности, строительству и инженерному оборудованию.

«Внедряется новая технология строительства зданий и сооружений из дерева», – говорится в пояснительных записках к сводам правил.

Публичное обсуждение СП продлится в течение двух месяцев. Замечания по документам можно направлять по адресу: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10, стр. 1, Тел. +7 (495)647-15-80; e-mail: электронная форма для обращений юридических или физических лиц через официальный сайт Минстроя России.

Ознакомиться с полными версиями новых сводов правил вы можете на «Огнепортале»: