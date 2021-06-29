Фонд Södra выделил грант на создание огнестойких стройматериалов

Исследовательский фонд компании Södra (Швеция) выделил 6,4 млн шведских крон (631,6 тыс. евро, 54,5 млн рублей) на исследования в сфере лесного хозяйства. Средства пойдут, в частности, на создание новых стройматериалов из древесины.

Как сообщает пресс-служба Södra, компания определила пять проектов, которые получат дополнительные 6,4 млн крон. Речь идет о трех проектах лесопользования, разработке экологических видов топлива и новых материалах.

«Проект направлен на разработку новых видов экологически чистой обработки поверхности огнестойких строительных материалов на биологической основе. Это сделано для выработки экологически безопасных решений, позволяющих использовать древесину в незащищенных помещениях», – говорится в сообщении Södra.

Сумма инвестиций в создание огнестойких строительных материалов, срок реализации проекта и наименование получателя не уточняются.