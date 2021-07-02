Предприятия в мае повысили цены на минвату

В мае 2021 года предприятия снизили цены на продукцию «Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные» на 0,07% относительно аналогичного периода 2020. Однако за месяц товары подорожали на 3,8%

Как сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система», средние цены на продукцию из минеральной ваты в мае на внутреннем рынке достигли показателя 1,744 тыс. рублей за кубометр. Для сравнения, годом ранее расценки составляли 1,73 тыс. рублей, в апреле 2021 – 1,679 тыс. Относительно начала года цены выросли на 14,4% с 1,5 тыс. рублей за кубометр.

Минимальные расценки производителей установлены Южном федеральном округе – 0,848 тыс. рублей за кубометр, максимальные – в Сибири (3,89 тыс.).

На юге в 2021 году наблюдается снижение цен на продукцию. Минвата относительно мая 2020 года подешевела на 17,4 % с 1,028 тыс. рублей, января 2021 – на 12,7% (было 0,967 тыс.), апреля 2021 – на 0,3% (с 0,85 тыс.).

В Сибири происходит рост цен на минвату. Тепло и звукоизоляция к маю 2020 года упала в цене на 5,4% до 4,1 тыс. рублей, январю 2021 года подорожание составило 9,7% (с 3,54 тыс.), апрелю 2021 – 15,6% (было 3,36 тыс.).