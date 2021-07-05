Предприятие «НК “Роснефть”» покупает огнезащитные составы для объекта на Ямале

Предприятие «Пурнефтепереработка» (входит в «НК “Роснефть”», Ямал) 2 июля объявило аукцион на поставку огнезащитного состава металлоконструкций. Общая площадь защищаемой поверхности составляет около 5 тыс. квадратных метров.

Документация о закупке опубликована на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг». Огнезащитные составы требуются для защиты объекта «Установка гидроочистки дизельного топлива в районе ЦПС Тарасовского месторождения. 2 этап», расположенного в Пуровском районе Ямала. Цена контракта не уточняется.

Общая площадь защищаемой поверхности составляет 4773,3 м2, в том числе R 120 – 646,2 м2, R 90 – 1067,6 м2, R 60 – 2015,8 м2, R 45 – 1043,7 м2. Материал должен выдерживать условия эксплуатации при температуре воздуха от -60 до + 50 градусов по Цельсию. Срок службы покрытия в условиях помещений без отопления – не менее 20 лет, с отоплением – 25 лет, на улице – 15 лет.

Производитель значения не имеет. Сейчас металлоконструкции огрунтованы эпоксидным составом с насыщенным раствором цинка. Поставка состава должна включать также финишное защитно-декоративное покрытие.

«Поставщик должен быть включен в «Перечень рекомендуемых к применению систем АКЗ и ОГЗ при строительстве объектов нефтепереработки ПАО «НК «Роснефть»», – отмечается в документации.

Продукцию необходимо поставить в течение 30 дней с момента подписания договора, но не позже 15 октября 2021 года.

росне принимает заявки от участников тендера до 9 июля 06:00 GMT+3.