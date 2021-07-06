Прокуратура выявила нарушения пожаробезопасности на горевшем заводе «РЖД»

Дальневосточная транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на Уссурийском локомотиворемонтном заводе (входит в компанию «Желдорреммаш», управляется ГК «ЛокоТех», структура «РЖД»). Подовом для проверки стал пожар, который произошел в этом году 25 мая.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения ФЗ «О пожарной безопасности». На предприятии в производственных помещениях отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация и система управления эвакуацией людей при возгораниях. Не было обеспечено своевременное обслуживание и ремонт средств пожаротушения, а самих огнетушителей не хватало. В аварийных выходах и на эвакуационных путях находились отходов производства и потребления, а также хранились материалы.

«Кроме того, вопреки Федеральному закону “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” категорирование предприятия по взрывоопасной и пожарной опасности не проведено», – отметило ведомство.

По итогам проверки приморский транспортный прокурор 21 июня внес главе «Желдорреммаша» представление об устранении нарушений. В отношении организации и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (несоблюдение правил пожарной безопасности).

Добавим, пожар произошел ночью 25 мая в сушильно-пропиточном цехе. Огонь повредил кровлю, потолочные перекрытия, деревянные конструкции и оборудование на площади 800 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал.