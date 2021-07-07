Китайские ученые получили прозрачные огнестойкие смолы

Ученые «Пекинского химико-технологического университета» синтезировали прозрачные акриловые смолы на основе фосфазена. Исследования показали, что новый акрилат способен повысить огнестойкость конечных продуктов. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Progress in Organic Coatings.

Смолу исследователи получили следующим образом. Серосодержащий циклофосфазен синтезировали реакцией нуклеофильного замещения гексахлорциклотрифосфазена и аллилмеркаптана. Также в систему для придания огнестойких свойств включили акрилат и акрилат/тиол.

Затем провели исследование термического разложения. Оно показало, что производные фосфазена после пиролиза могут увеличивать количество пенококса. Остатки после термического разложения изучили при помощи сканирующей электронной микроскопии. Ученые выяснили, что внутренняя часть остатка имела многочисленную пористую структуру после пиролиза, а газ, образующийся при разложении фосфорно-азотных колец, заставлял его расширяться.

«Образующийся пористый расширенный углеродный слой может играть роль теплоизоляции и, таким образом, увеличивать огнестойкость оптических материалов. Кроме того, введение фосфорно-азотных колец и атомов серы увеличивало показатель преломления акрилатных материалов с 1,5185 до 1,5410, а оптическое пропускание было выше 80% при 500 нм», – отмечается в статье.

В перспективе новые прозрачные смолы можно использовать для повышения огнестойкости оптических покрытий.