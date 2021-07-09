Предприятия увеличили выпуск минваты на 47%

Предприятия за 5 месяцев 2021 года выпустили 18,47 млн кубометров продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные», что на 47% превышает показатель аналогичного периода 2020. Об этом сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система»

В мае объемы производства изделий из минваты упали на 5,4% относительно апреля – до 3,8 млн кубометров. К маю 2020 года рост составил 43%.

Более половины всей выпущенной продукции пришлось на предприятия Центрального федерального округа. За 5 месяцев компании дали рынку 9,43 млн кубометров минераловатного утеплителя, что в два раза превышает показатель января-мая 2020 года.

Почти 18% всей минваты выпустили предприятия Приволжского федерального округа – 3,28 млн кубометров (+13% к пяти месяцам 2020 года). Не менее 15% продукции изготовили производители Урала. Компании увеличили выпуск утеплителя на 20,3%.

Отметим, максимальные объемы производства в 2021 году были достигнуты в апреле – 4,1 млн кубометров (+58,7% к аналогичному периоду 2020). Такое превышение объясняется продлением 2 апреля режима нерабочих дней до конца месяца.

Кроме того, в первой половине 2021 года наблюдается положительная динамика в строительстве – ключевом потребителе минераловатного утеплителя. По данным Росстата, в январе-мае 2021 года было построено 2,7 тыс. многоквартирных домов и 358,9 тыс. новых квартир. Для сравнения, годом ранее показатели составили соответственно 2,2 тыс. (-22%) и 290,2 тыс. (-19,2%).