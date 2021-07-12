Арбитражный суд Крыма обновит систему пожаробезопасности

Арбитражный суд Республики Крым 11 июля объявил аукцион на поставку систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения для защиты своего здания. Цена контракта составляет 9,296 млн рублей.

Подрядчик обязан демонтировать старую систему и поставить новое оборудование, а также провести его монтаж и пусконаладку. Устройства необходимо смонтировать в трехэтажном здании суда. Автоматическое пожаротушение состоит из следующих основных элементов: модуль газового пожаротушения «МАГ 125-25-12» (два устройства), блок индикации и управления «С2000-ПТ», световые табло, ручные пожарные оповещатели. Модуль заправляется огнетушащим веществом ГОТВ ФК-5-1-12. Модуль газового пожаротушения монтируют в серверной. В архиве устанавливают модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5-2С» – всего их требуется 6 штук.

Систему оповещения необходимо выполнить на оборудовании интегрированной системы «Орион» (выпускает «Болид»). Система включает сигнально-пусковые блоки, пожарные извещатели (ручные, дымовые), приборы контроля и другое оборудование. Всего требуется установить 16 дымовых извещателей.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Заявки от участников конкурса принимаются до 8 утра 19 июля. Арбитражный суд Республики определит победителя тендера 21 июля.