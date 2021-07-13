Американский школьник создал самосрабатывающий огнетушитель

Американский старшеклассник Арул Матур из Сан-Франциско (Калифорния) разработал автономный огнетушитель Fire Activated Canister Extinguisher (F.A.C.E.). На создание устройства его вдохновил лесной пожар (произошел в 2019 году), во время которого семье Матура пришлось покинуть дом.

Как сообщает New Atlas, инновация представляет собой металлическую канистру. Сверху расположен воздушный клапан, сбоку находится манометр, а внизу – спринклерная головка. Огнетушитель заправлен смесью воды и экологически чистого антипирена Cold Fire. Давление внутри канистры достигает 50 фунтов на квадратный дюйм (3,4 бара), что позволяет подавать огнетушащее вещество с высокой скоростью.

При пожаре происходит взрыв глицериновой колбы в головке спринклера. Под действием тепла из дна канистры выделяется огнетушащее вещество и распыляется на расстоянии 1,2 до 1,5 м во всех направлениях.

Разработкой Арула Матура заинтересовалась компания Kickstarter. Сам изобретатель начал продавать свое изделие по цене 99 долларов США за штуку. Рыночная цена огнетушителя составит 120 долларов США.