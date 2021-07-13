Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2021 году
Фото: www.kickstarter.com

Американский школьник создал самосрабатывающий огнетушитель

Наталья Кузнецова 21 час назад В мире, Новости

Американский старшеклассник Арул Матур из Сан-Франциско (Калифорния) разработал автономный огнетушитель Fire Activated Canister Extinguisher (F.A.C.E.). На создание устройства его вдохновил лесной пожар (произошел в 2019 году), во время которого семье Матура пришлось покинуть дом.

Как сообщает New Atlas, инновация представляет собой металлическую канистру. Сверху расположен воздушный клапан, сбоку находится манометр, а внизу – спринклерная головка. Огнетушитель заправлен смесью воды и экологически чистого антипирена Cold Fire. Давление внутри канистры достигает 50 фунтов на квадратный дюйм (3,4 бара), что позволяет подавать огнетушащее вещество с высокой скоростью.

При пожаре происходит взрыв глицериновой колбы в головке спринклера. Под действием тепла из дна канистры выделяется огнетушащее вещество и распыляется на расстоянии 1,2 до 1,5 м во всех направлениях.

Разработкой Арула Матура заинтересовалась компания Kickstarter. Сам изобретатель начал продавать свое изделие по цене 99 долларов США за штуку. Рыночная цена огнетушителя составит 120 долларов США.

Тэги

Смотрите также

Hexion запатентовал в России варианты рецептур эпоксидных смол

Компания Hexion запатентовала в России два варианта по изготовлению огнестойкой эпоксидной смолы. Разработка подходит для …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал