Суд Кемерово опубликовал список нарушений, из-за которых закрыли ТЦ

Центральный районный суд города Кемерово на днях опубликовал список нарушений пожарной безопасности, которые стали поводом для закрытия торгового центра «Лапландия». Как следует из решения суда, управляющая зданием компания «АМК-фарма» допустила более 10 нарушений пожаробезопасности.

Прокурор Центрального района города Кемерово потребовал устранить нарушения пожарной безопасности при эксплуатации объекта массового пребывания людей.

В своем иске представитель надзорного ведомства указал следующие основные требования:

проводить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования не реже одного раза в год;

организовать работу по ремонту, техобслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности; «устранить проведенные изменения объемно – планировочных решений, в результате которых уменьшена зона действия систем противопожарной защиты»;

выделить пути эвакуации в соответствии с проектной документацией;

устранить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты;

установить средства обеспечения пожаробезопасности и пожаротушения в соответствии с проектом и обеспечить их ежегодное испытание с заменой, установить оросители спринклерной системы; в торговом зале, с учетом потолка типа «Грильято» таким образом, чтобы не нарушалась карта их орошения;

устранить отступления от проектной документации при организации путей эвакуации;

«обеспечить суммарный расход воды на тушение пожара для спринклерных, дренчерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов от источника водоснабжения — наружных сетей городского водопровода»;

выполнить гидравлический расчет водяной системы пожаротушения для диктующего оросителя по параметрам, установленным паспортными данными.

Суд, рассмотрев иск прокурора, обязал компанию устранить нарушения пожаробезопасности. Срок исполнения не уточняется.

Добавим, по данным NGS42, торговый центр «Лапландия» был закрыт месяц назад, 15 июня. Это произошло во второй раз за последние два года. Ранее, работа ТЦ была приостановлена в апреле 2019 года из-за многочисленных нарушений пожаробезопасности.