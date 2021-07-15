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Фото: https://epp.genproc.gov.ru

Суд отправил в колонию директора дома престарелых, где погибли 11 человек

Наталья Кузнецова 9 часов назад В России, Новости

Абзелиловский районный суд Башкирии 14 июля вынес приговор директору дома престарелых Расиме Махияновой, где в декабре 2020 года при пожаре погибли 11 человек. Женщина отправится в колонию на три года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, суд признал Махиянову виновной в совершении преступления по предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Причиной пожара и гибели людей стало несоблюдение руководителем и собственником помещений требований пожарной безопасности. Подсудимая полностью признала вину в совершенном преступлении», –отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Женщине за гибель 11 постояльцев предстоит провести три года в исправительной колонии общего режима.

Напомним, пожар в деревянном доме, приспособленном под дом престарелых, произошел 15 декабря 2020 года. Эта трагедия и возгорание в частном пансионате в Тюменской области в январе 2021 года (погибли 7 человек) стало поводом для организации прокурорских проверок.

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