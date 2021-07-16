«РЖД» потратит 58,8 млн рублей на покупку средств пожаротушения

Компания «РЖД» 14 июля объявила запрос котировок на поставку средств пожаротушения. Заказчику требуется 112 наименований продукции, сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок.

Компания планирует потратить на покупку средств пожаротушения не более 58,8 млн рублей с учетом НДС 20%. Круг участников тендера не ограничен.

Заказ включает, в частности, 80 пожарных дымовых оптико-электронных автономных извещателей, 20 пожарных извещателей, 9 пожарных комбинированных металлические подставки под огнетушитель, 105 коммутационных устройств для охранно-пожарной сигнализации и электромагнитных замков на два канала, переносные углекислотные огнетушители различного объема (в сумме требуется 792 штуки), 14 воздушно-пенных переносных огнетушителя, 286 самосрабатывающих порошковых огнетушителя, переносные порошковые огнетушители с различной массой заряда (в сумме требуется 1681 устройство), пожарные шкафы и щиты, модули порошкового пожаротушения (10 штук), пожарные рукава, противопожарные металлические двери, 494 переносных воздушно-эмульсионных огнетушителя.

Продукцию необходимо поставить до конца 2021 года в соответствии с графиком.

Документы на участие в запросе котировок принимаются на электронных торговых площадках «РЖД» и «РТС-тендер» до 21 июля 09:50 по московскому времени. Заказчик определит победителя тендера 29 июля.