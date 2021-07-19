Суд закрыл реабилитационный центр в Тюменской области

Ярковский районный суд по требованию прокуратуры закрыл реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства Тюменской области, причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратура проводила проверку в специализированных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. В одном из них, реабилитационном центре «Социальная помощь», были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

«Установлено несоответствие класса функциональной пожарной опасности здания, отсутствие второго эвакуационного выхода со второго этажа здания, несоответствие требованиям пожарной безопасности ширины пути эвакуации по лестнице и другие нарушения», – говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки прокуратура сделала вывод о том, что эксплуатация здания с такими нарушениями создает угрозу жизни и здоровью постояльцев. Прокурор обратился в Ярковский районный суд с требованием прекратить деятельность реабилитационного центра.

Рассмотрев иск представителя надзорного ведомства, суд запретил работу центра в этом здании.

Напомним, после пожаров в социальных учреждениях, произошедших в конце 2020 и начале 2021 года, прокуратура начала проверки в домах престарелых.